Gattuso-Fiorentina, il tecnico chiede conferme e acquisti: i nomi

Il matrimonio tra la Fiorentina e Gattuso potrebbe presto consumarsi. Il tecnico calabrese, che a fine stagione lascerà il Napoli, ha chiesto alla viola conferme e qualche acquisto.

Su tutti c’è stata la richiesta di trattenere Vlahovic: l’attaccante serbo sarebbe la punta di diamante nel suo 4-2-3-1 e la viola pare intenzionata a blindarlo. Anche Amrabat è un giocatore su cui Gattuso ha chiesto la riconferma, discorso diverso per Callejon e Ribery: solo uno dei due, come riporta la Gazzetta dello Sport, resterà a Firenze con lo spagnolo in pole per caratteristiche anche se il francese ha già un accordo con la società. I nomi per rinforzare la rosa sono quelli di due centrocampisti: Diego Demme che Gattuso conosce bene e Lucas Torreira già vicino alla Fiorentina a gennaio.