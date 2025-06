Gattuso Hajduk Spalato, è finita! Rescissione consensuale dopo un solo anno per il tecnico ex Milan e Napoli

Gattuso Hajduk Spalato, adesso è finita! C’è la rescissione consensuale dopo un anno per l’allenatore ex Milan e Napoli

Dopo un anno intenso alla guida dell’Hajduk Spalato, Gennaro Gattuso conclude la sua avventura in Croazia. Il tecnico italiano, 47 anni, ha sfiorato il titolo nazionale, ma ha dovuto accontentarsi del terzo posto dietro Dinamo Zagabria e Rijeka.

Con una media di 1,72 punti in 43 partite, l’ex Milan e Napoli Gattuso ha deciso di interrompere anticipatamente il contratto firmato la scorsa estate, optando per una rescissione consensuale. Un addio che segna la fine di un capitolo e apre nuove possibilità per il suo futuro in panchina, con uno occhio anche in Serie A…