 Formazione Italia Norveglia, ecco le scelte di Gattuso
Connect with us

Italia

Formazione Italia Norveglia, ecco quale sarà la decisione legata anche alle scelte di Gennaro Gattuso

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

11 minuti ago

on

By

Gattuso 3

Italia, Gattuso sorprende: Frattesi titolare e tandem d’attacco Esposito–Retegui. Ecco la situazione attuale

Gennaro Gattuso ha sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione della nazionale italiana, annunciando una coppia d’attacco inedita: Pio Esposito e Mateo Retegui. Secondo le ultime indicazioni raccolte dopo la conferenza stampa del CT, l’Italia scenderà in campo con un modulo 3-5-2, che prevede anche un’importante novità a centrocampo.

In porta, ci sarà il capitano Donnarumma, mentre in difesa dovrebbero giocare Di Lorenzo e Bastoni, con Mancini che resta in ballottaggio con Buongiorno per completare il reparto difensivo a tre. Sulle corsie esterne agiranno Politano e Dimarco, mentre a dirigere il gioco ci sarà Locatelli in veste di regista.

Una delle scelte più sorprendenti riguarda il centrocampo: Gattuso ha confermato la titolarità di Frattesi, definendo apertamente “gioca Frattesi” durante il confronto con i giornalisti. Accanto a lui ci sarà Barella, appena tornato dopo la squalifica scontata contro la Moldova.

In attacco, come detto, Gattuso punta su un tandem giovane e promettente: il giovane interista Pio Esposito, autore di buone prestazioni di recente, affiancherà Retegui. Questa scelta riflette la volontà del CT di dare spazio ai talenti emergenti e di sperimentare soluzioni offensive diverse.

Secondo la formazione confermata, quindi, la Italia di Gattuso dovrebbe schierarsi così: (3‑5‑2) Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini o Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Esposito.

Tra i nomi esclusi, invece, non figurano Riccardo Calafiori e Sandro Tonali: il primo non recupera da un problema all’anca, il secondo, già diffidato, è stato lasciato fuori per evitare la squalifica nel prossimo impegno.

Infine, l’articolo di TMW mette in evidenza la lista dei 24 giocatori convocati per il prossimo incontro: tra gli attaccanti oltre a Esposito e Retegui figurano anche Orsolini, Raspadori, Scamacca e Zaccagni.

Questa formazione appare pensata per offrire equilibrio: un centrocampo solido con risorse tecniche, una difesa compatta e un attacco giovane ma affamato. Gattuso sembra puntare forte su una Italia che guarda al futuro, cercando di combinare esperienza e freschezza. Sarà interessante vedere come il tridente d’attacco Esposito–Retegui risponderà in partita e se Frattesi riuscirà a dare dinamismo e intensità al centrocampo azzurro.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A 

Related Topics:

Italia

Conferenza stampa Gattuso pre Italia Norvegia: «La partita è complessa, dobbiamo giocare con intelligenza e cuore. Vincere 9-0? Impensabile. Regolamento? Non ne voglio parlare»

Avatar di Paolo Moramarco

Published

4 ore ago

on

15 Novembre 2025

By

Gattuso
Continue Reading

Italia

Conferenza stampa Dimarco pre Italia Norvegia: «Domani dobbiamo farli ricredere e conquistare la settima vittoria consecutiva. Vincere 9-0? Ecco cosa penso»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

15 Novembre 2025

By

dimarco italia 1
Continue Reading