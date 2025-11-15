Formazione Italia Norveglia, ecco le scelte di Gattuso

Italia, Gattuso sorprende: Frattesi titolare e tandem d’attacco Esposito–Retegui. Ecco la situazione attuale

Gennaro Gattuso ha sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione della nazionale italiana, annunciando una coppia d’attacco inedita: Pio Esposito e Mateo Retegui. Secondo le ultime indicazioni raccolte dopo la conferenza stampa del CT, l’Italia scenderà in campo con un modulo 3-5-2, che prevede anche un’importante novità a centrocampo.

In porta, ci sarà il capitano Donnarumma, mentre in difesa dovrebbero giocare Di Lorenzo e Bastoni, con Mancini che resta in ballottaggio con Buongiorno per completare il reparto difensivo a tre. Sulle corsie esterne agiranno Politano e Dimarco, mentre a dirigere il gioco ci sarà Locatelli in veste di regista.

Una delle scelte più sorprendenti riguarda il centrocampo: Gattuso ha confermato la titolarità di Frattesi, definendo apertamente “gioca Frattesi” durante il confronto con i giornalisti. Accanto a lui ci sarà Barella, appena tornato dopo la squalifica scontata contro la Moldova.

In attacco, come detto, Gattuso punta su un tandem giovane e promettente: il giovane interista Pio Esposito, autore di buone prestazioni di recente, affiancherà Retegui. Questa scelta riflette la volontà del CT di dare spazio ai talenti emergenti e di sperimentare soluzioni offensive diverse.

Secondo la formazione confermata, quindi, la Italia di Gattuso dovrebbe schierarsi così: (3‑5‑2) Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini o Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Esposito.

Tra i nomi esclusi, invece, non figurano Riccardo Calafiori e Sandro Tonali: il primo non recupera da un problema all’anca, il secondo, già diffidato, è stato lasciato fuori per evitare la squalifica nel prossimo impegno.

Infine, l’articolo di TMW mette in evidenza la lista dei 24 giocatori convocati per il prossimo incontro: tra gli attaccanti oltre a Esposito e Retegui figurano anche Orsolini, Raspadori, Scamacca e Zaccagni.

Questa formazione appare pensata per offrire equilibrio: un centrocampo solido con risorse tecniche, una difesa compatta e un attacco giovane ma affamato. Gattuso sembra puntare forte su una Italia che guarda al futuro, cercando di combinare esperienza e freschezza. Sarà interessante vedere come il tridente d’attacco Esposito–Retegui risponderà in partita e se Frattesi riuscirà a dare dinamismo e intensità al centrocampo azzurro.

