Gattuso soddisfatto a metà: «Milan, puoi fare meglio. E su Ibra…»

Le parole dell’allenatore Gattuso al termine della vittoria per 3-1 ottenuta dal Milan contro l’Olympiakos in Europa League

L’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria 3-1 in Europa League sull’Olympiacos. Il tecnico rossonero parla così: «Sono soddisfatto a metà, va bene il risultato ma possiamo fare sicuramente meglio di questa sera. Oggi non ho visto un Milan padrone del gioco, dobbiamo ritrovare compattezza. Dobbiamo migliorare sul palleggio se vogliamo giocare così. Calhanoglu? A volte pensa troppo, è il suo problema, bisogna ricercare il miglior Hakan. Lui ha bisogno di prendere fiducia ed essere più tranquillo».

Prosegue l’allenatore del Milan parlando della prestazione di questa sera: «Abbiamo bisogno di tutti, abbiamo giocato sotto ritmo nel primo tempo anche se abbiamo creato tante occasioni. Cutrone ha giocato ad Empoli con un problema alla caviglia, non è al 100 per cento, per come si sta comportando è stato molto apprezzato nello spogliatoio e queste sono cose che fanno bene al gruppo. Higuain non era al massimo, ha fatto un grandissimo gol, lui si trova bene giocando insieme ad un altro e abbiamo provato prima con Castillejo e poi con Cutrone». Chiusura, infine, sul capitolo calciomercato relativo a Ibrahimovic: «Io parlo solo dei calciatori che ho a disposizione, siamo lontani, vediamo. Devo occuparmi dei calciatori che ho a disposizione. A volte i pensieri non mi vengono detti perché restano pensieri».