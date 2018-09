Gattuso orgoglioso: «Cambi decisivi ma non parliamo di svolta»

Le dichiarazioni di Rino Gattuso, allenatore del Milan, dopo la vittoria al fotofinish, in casa, contro la Roma di Di Francesco

Il Milan ha vinto contro la Roma per 2-1 grazie al gol allo scadere di Patrick Cutrone. Un soddisfatto Rino Gattuso ha commentato così la vittoria contro i giallorossi al termine della sfida di San Siro: «Macché svolta, siamo alla seconda giornata! La gara con il Napoli non era da buttare, quest’anno tutti ci siamo rimessi in discussione, ma c’era il rischio di un nuovo crollo psicologico dopo il gol dell’1-1 della Roma ma così non è stato. Non possiamo pensare di comandare 90’ e sicuramente i cambi ci hanno dato brillantezza».

In tribuna Gordon Singer: «Sento grande responsabilità fin da quando sono arrivato, ma è vero,è la prima partita che il nostro proprietario viene a vedere, so­ no felice di avergli dato una soddisfazione». Prosegue l’allenatore: «Qualche spiffero sulla possi­bile formazione di Di France­sco mi era arrivato ed ero pron­to ad affrontare una difesa a tre. Mi aspetto però un’ulteriore crescita a livello mentale quan­do non abbiamo il pallone, per­ché lì siamo due gradini sotto. Cutrone? Ha il veleno del grande attaccante ma ci sarà tempo per giocare, specie quando inizieremo a giocare ogni 3-4 giorni. Lo stesso discorso vale per Caldara e Bakayoko».