Gattuso ringhia contro le spie: «Prima o poi scoprirò tutto» – VIDEO

Rino Gattuso contro le spie a Milanello, interrompe il giornalista di Sky Peppe Di Stefano durante la conferenza stampa

Rino Gattuso non ha gradito la fuga di notizie per l’infortunio occorso a Gonzalo Higuain nel corso dell’allenamento di ieri. L’attaccante arrivato in estate al Milan ha riportato un problema muscolare, al flessore, e salterà la gara con l’Empoli. La notizia è stata anticipata da Peppe Di Stefano di Sky Sport e durante la conferenza stampa della vigilia, il tecnico ha ‘bacchettato’ il giornalista.

Di Stefano aveva preso la parola per porre le consuete domande e lo ha interrotto: «Tu mi devi dire chi ti fa da spia, tanto prima o poi lo scoprirò…». L’allenatore dunque tuona contro le spie di Milanello e vuole scoprire al più presto chi ha favorito la fuga di notizie sull’argentino. Gonzalo Higuain era stato inizialmente inserito nella lista dei convocati ma si à scelto di non rischiarlo e non sarà della partita. Intanto Rino ‘ringhia’ e avverte le spie di Milanello…