Infortunio Higuain: non convocato per la sfida contro l’Empoli di domani sera – 26 settembre

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha diramato l’elenco dei convocati in vista della gara contro l’Empoli di domani sera. Dall’elenco è stato escluso Gonzalo Higuain fermo in infermeria per un problema al flessore. Il centravanti argentino, nello specifico, ha un fastidio ad una vecchia cicatrice presente su un muscolo che lo ha costretto a saltare la gara contro i toscani. Nelle prossime ore, lo staff medico della squadra rossonera valuterà le condizioni del Pipita in vista dei prossimi impegni.

Gonzalo Higuain ha dimostrato ancora una volta quanto possa essere decisivo segnando domenica il gol del momentaneo vantaggio del Milan sull’Atalanta dopo appena 2 minuti dal fischio d’inizio. Il tecnico Gennaro Gattuso e tutta la rosa lo ritengono un giocatore imprescindibile per la sua capacità di far salire la squadra e ovviamente di segnare con una impareggiabile continuità. L’allenatore rossonero addirittura ha dichiarato che l’argentino è il più forte attaccante al mondo. Il Milan affronterà l’Empoli domani 27 settembre e potrebbe dover far a meno del suo bomber.

Stando a quanto riporta Sky Sport, Gattuso oggi ha provato in allenamento Patrick Cutrone al centro del tridente d’attacco in quanto Higuain ha riscontrato un problema fisico nelle ultime ore. Per i rossoneri perdere il Pipita potrebbe essere una difficoltà difficile da risolvere in quanto anche il giovane centravanti cresciuto nella Primavera ha da poco recuperato da un infortunio. Al momento non è possibile sapere quale sia la gravità del problema fisico che ha colpito Higuain.