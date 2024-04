Cannavaro rassicura: «Udinese, ecco cosa serve per la salvezza»

Le parole dell’allenatore dell’Udinese Fabio Cannavaro in conferenza stampa nonostante la sconfitta contro la Roma stasera

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore dell’Udinese Fabio Cannavaro ha parlato così della sconfitta contro la Roma.

«Dobbiamo credere nella salvezza: ho detto che devono stare tranquilli, se li mando in campo e sbagliano la colpa non è loro, ma mia, normale che se sei in questa situazione vuol dire che commettiamo tanti errori. Da due giorni fa in poi sto cercando di limitare questi errori che costano caro»