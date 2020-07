Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso contro il Parma

«In questo momento diamo la sensazione di fare un buon calcio, ma di cazzeggiare un po’ troppo. Non possiamo farlo, nel calcio si fanno le cose fatte bene. Noi le stiamo facendo in questo modo qua, non fatemi ripetere la parola».