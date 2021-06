Gattuso Tottenham, trattativa interrotta: salta l’ipotesi inglese per l’allenatore

Sarebbe saltata dopo i primi contatti la trattativa tra il Tottenham e Gennaro Gattuso dopo il divorzio dalla Fiorentina

Dopo il divorzio dalla Fiorentina, Gennaro Gattuso ha immediatamente trovato una squadra interessata a lui: il Tottenham che aveva sfumare Paulo Fonseca. Ma così come accaduto per l’ex allenatore della Roma, anche per Ringhio sarebbe saltata l’ipotesi Spurs.

Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, la trattativa tra il club londinese e Gattuso sarebbe saltata dopo i primi colloqui iniziati nella giornata di ieri. Il Tottenham prosegue così nella ricerca di un tecnico, così come l’ex Napoli continua a cercare squadra.