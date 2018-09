Gazidis al Milan, rilancio rossonero: accordo vicino

A sorpresa, sta per arrivare la fumata bianca tra Milan e Ivan Gazidis. Il dirigente è pronto a lasciare l’Arsenal: accordo vicino

Ivan Gazidis è vicino al Milan. Il dirigente dell’Arsenal sembrava essersi allontanato dal club rossonero ma secondo La Gazzetta dello Sport le parti si sarebbero avvicinate moltissimo nelle ultime ore e ora filtra fiducia per il buon esito della trattativa. Il tempo stringe e il Milan ha voglia di chiudere in fretta per presentare il piano per il Fair Play Finanziario e l’ex direttore esecutivo dell’Arsenal ed ex vice commissario della Major League Soccer, massima divisione del calcio americano, è in prima fila per prendere il posto di Marco Fassone e di Scaroni, attuale a.d. ad interim.

Gazidis andrebbe a occuparsi della parte amministrativa e finanziaria, materia in cui il dirigente si è dimostrato particolarmente abile nei suoi anni londinesi. Il dirigente ha il phisique du role per guidare il Milan e per giustificare un lauto ingaggio (si parla di almeno 4 milioni di euro a stagione). Dopo la decennale esperienza all’Arsenal che ha portato i Gunners, dopo i primi anni di austerity, alla costruzione dell’Emirates e a salire, secondo il rapporto ‘Deloitte Football Money League 2018’, al sesto posto nel fatturato tra i club europei, dietro United, Real, Barcellona, Bayern, City e davanti a Psg e Chelsea, Gazidis è pronto a ripartire dal Milan.