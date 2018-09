Gazidis al Milan, tanti problemi. Elliott traccia l’identikit del nuovo ad

Ivan Gazidis si allontana dal Milan. Il Fondo Elliott cerca delle alternative: le ultimissime news

Il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo amministratore delegato. Il club rossonero vuole Ivan Gazidis, dirigente dell’Arsenal, ma le trattative stanno andando per le lunghe, stanno vivendo una fase di stallo e Gordon Singer sta iniziando a pensare anche a delle alternative viste le difficoltà per arrivare al sudafricano. Il dirigente dell’Arsenal è il primo nome sulla lista rossonera ma non è l’unico nome sondato dalla nuova proprietà del Milan. Il club rossonero si sta guardando attorno e ha fissato i paletti per individuare il nuovo amministratore delegato.

Da un lato i problemi per chiudere con Gazidis che chiede 4 milioni a stagione e delle clausole piuttosto onerose (a mettere i bastoni fra le ruote ci sarebbe anche il gardening leave, un periodo di sosta forzata, che gli imporrebbe l’Arsenal, da contratto), dall’altro lato i problemi a individuare il giusto profilo. Secondo Il Corriere della Sera, Elliott ha già chiaro l’identikit del nuovo ad: sarà un manager con esperienza e profilo internazionale, il quale avrà la priorità di aumentare il fatturato. In discesa le quotazioni di Umberto Gandini, attuale ad della Roma, ex rossonero.