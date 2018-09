Gazidis-Milan: ci sono problemi. Tre le alternative

Il Milan tiene vivi i contatti con Ivan Gazidis ma al momento non c’è intesa. Gandini prima alternativa al dirigente dell’Arsenal

Il Milan non ha ancora trovato l’erede di Marco Fassone. Ivan Gazidis è il primo nome sulla lista rossonera ma stando a quanto scritto da Carlo Festa, giornalista del Sole 24 Ore, non c’è ancora l’intesa tra le parti e al momento i sarebbe il 50% di possibilità che il dirigente approdi al Milan. Gazidis rappresenta la prima scelta per Elliott che sta trattando con il sudafricano, attuale direttore esecutivo dell’Arsenal, ma il contratto in essere con i Gunners presenta delle clausole importanti che starebbero mettendo i bastoni fra le ruote al club milanista.

Inoltre, lo stesso dirigente sudafricano avrebbe fatto delle richieste importanti al Milan. Ivan vorrebbe uno stipendio importante (il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 4 milioni di euro l’anno) e avrebbe richiesto delle clausole, alcune di esse onerose. Di conseguenza i vertici di Elliott non sembrano più così convinti della scelta. Il club rossonero continua a pensare a Gandini, che potrebbe arrivare in ogni caso: con l’arrivo di Gazidis, l’italiano diventerebbe direttore generale e sarebbe fondamentale nei rapporti con la UEFA, in caso contrario diverrebbe l’ad rossonero con la ricerca che cadrebbe su un altro direttore commerciale. C’è anche una terza opzione: trovare un altro ad con Gandini dg.