La Lazio avrebbe già trovato l’accordo con Gelson Martins ma il portoghese sta aspettando la decisione del UEFA in merito alla rescissione per giusta causa dallo Sporting Lisbona

La Lazio punta decisa su Gelson Martins. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il ds bianconceleste, Igli Tare, avrebbe già trovato l’accordo economico con il giocatore portoghese dello Sporting Lisbona. L’attaccante potrebbe arrivare a parametro zero avendo ottenuto la rescissione del contratto con il suo club per giusta causa. Gelson Martins dovrebbe firmare per 5 anni a 2,5 milioni di euro più bonus. Si tratta di un’offerta importante per il club capitolino, che grazie alla cessione di Milinkovic-Savic potrebbe avere la possibilità di aumentare il monte ingaggi. Ci sono però alcuni scogli da superare prima della chiusura definitiva della trattativa.

Innanzitutto bisogna battere la concorrenza di Arsenal ed Everton. Gelson Martins avrebbe già rifiutato il Benfica ma è allettato da un’esperienza in Premier League. Non solo, la conferma della rescissione con lo Sporting è vincolata alla decisione del Tribunale del Lavoro e della UEFA. Nel caso di responso negativo, il giocatore ha chiesto alle squadre interessate di pagare gli eventuali indennizzi in favore del club portoghese. La Lazio quindi sta prendendo tempo anche se sembra che l’arrivo di Gelson Martins a Roma sia più di una semplice possibilità.