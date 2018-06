Miralem Pjanic è stato visto all’aeroporto El Prat e secondo la stampa spagnola ha avuto modo di incontrare il Barcellona per definire il suo trasferimento in blaugrana

In queste settimane si è molto parlato della possibilità che Miralem Pjanic venisse ceduto dalla Juventus per ottenere le risorse necessarie ad acquistare Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio. Tra le squadre interessate al bosniaco ci sarebbe su tutte il Barcellona ed effettivamente sembra che il centrocampista abbia già avuto un contatto con i blaugrana. Pjanic è stato visto oggi all’aeroporto El Prat in attesa di partire per i Ibiza con la famiglia ma secondo i quotidiani spagnoli avrebbe passato a Barcellona più di 24 ore. In questo lasso di tempo avrebbe incontrato la dirigenza del club che ha vinto l’ultima Liga. Pjanic viene considerato il degno successore di Andres Iniesta ma secondo alcuni fonti italiane la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di cederlo e si parla addirittura di un rinnovo di contratto con aumento dell’ingaggio.