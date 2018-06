Che ne sarà di Miralem Pjanic? La Juventus lo vende solo per cifre incredibile e in tante lo vogliono, pure Sarri

Il Manchester City, poi il Barcellona, ma anche il Bayern Monaco e il Real Madrid, infine pure il Chelsea: tutti vogliono Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus è un obiettivo di mercato di quasi tutte le grandi squadre europee, in pratica manca il Paris Saint Germain e poi ha una pretendente per nazione. Il bosniaco non dovrebbe lasciare la Juve, o almeno questa è la volontà dei bianconeri, ma gli occhi delle big sono posati su di lui e si vocifera di un’offerta in arrivo. Quanto costa il giocatore? La Juve non ha fatto il prezzo, ma si pensa che possa venderlo per una cifra pari o superiore a ottanta milioni.

L’addio di Pjanic sarebbe una plusvalenza super, circa sessantacinque milioni di euro, un toccasana per il bilancio già buono della Juve. Il Manchester City e il Barcellona sono le due squadre che lo seguono con più attenzione, col Barca pronto a rimontare gli inglesi. Attenzione al terzo incomodo, Maurizio Sarri. Il toscano è vicino al Chelsea e i suoi Blues potrebbero tentare l’assalto per l’ex romanista, un pallino di Sarri da molto tempo. Staccate Real e Bayern, ma comunque pronte a intervenire. E la Juve rimane a guardare.