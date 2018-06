Joao Cancelo Juventus, colpo in arrivo per i bianconeri: la dirigenza torinese ha raggiunto l’accordo con il Valencia per l’acquisto del laterale difensivo portoghese, reduce dall’esperienza all’Inter

Dato l’addio a Stephan Lichtsteiner, la Juventus ha individuato il suo erede: parliamo di Joao Cancelo. Il laterale difensivo è rientrato al Valencia dopo la parentesi in prestito all’Inter, con i nerazzurri che hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro anche a causa dei paletti del FPF. Il classe 1994, cresciuto nel settore giovanile del Benfica, è reduce da una stagione di alto livello: una rete e quattro assist in 28 presenze tra Serie A e Coppa Italia, qualità che non sono passate inosservato a Marotta e Paratici…

Come riportato dai colleghi di Premium Sport, Juventus e Valencia hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Joao Cancelo alla corte di Massimiliano Allegri. L’incontro con l’intermediario in mattinata ha avuto esito positivo, con i bianconeri che si sono assicurati le prestazioni del terzino in prestito con obbligo di riscatto fissato a 38 milioni di euro. Una formula che torna comodo a entrambe le società: per la Juve, che pagherà a partire dalla prossima stagione il cartellino del calciatore, e al Valencia, che rispetterà i paletti del FPF dato che il prestito con obbligo equivale a un acquisto a titolo definitivo per i parametri Uefa.