Il direttore sportivo del Genk ha parlato della situazione relativa a Berge, seguito da Fiorentina e Napoli

Il direttore sportivo del Genk Dimitri De Condé ha commentato le voci di mercato su Sander Berge, obiettivo di Fiorentina e Napoli: «Abbiamo ottimi rapporti con la dirigenza azzurra, ne abbiamo parlato con loro dopo una partita di Champions League».

«Noi vorremmo trattenerlo fino a giugno, ma se un top club come il Napoli vorrà fare sul serio, ci siederemo a un tavolo per approfondire la trattativa. Cifre? Non abbiamo fissato un prezzo».