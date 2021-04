Genoa, ansia per Zappacosta: oggi l’esito degli esami ma si teme un lungo stop

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini attende notizie dagli esami previsti per Davide Zappacosta, dopo il problema muscolare accusato a Torino contro la Juventus

Come riporta Il Secolo XIX è che l’esterno debba fermarsi per un mese. Il referto è atteso per oggi e se confermato costringerà lo staff rossoblù ad una corsa contro il tempo per recuperare Czyborra in tempo per le sfide con Milan, Benevento e Spezia.