Genoa, Ballardini: «Giocheremo contro un Cagliari arrabbiatissimo»

Davide Ballardini ha parlato alla vigilia di Genoa-Cagliari

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari.

CAGLIARI – «Sarà una partita molto importante, come tutte, bisogna giocare al massimo. Giochiamo contro un Cagliari arrabbiatissimo, viene da risultati non buoni, ci sono tantissime difficoltà da superare ma siamo pronti. In questo periodo hanno fatto buone prestazioni, non meritando quando hanno perso. Penso a Firenze, il Cagliari ha avuto più occasioni. Questo conferma che loro sono molto seri, decisi nel cambiare questo ultimo periodo di risultati non buoni».

SOLIDITA DIFENSIVA – «Ci vuole un attimo perderla. Questo campionato è talmente strano, è chiaro che ci sia una squadra che vuole fare bene, vuole esserci, è coinvolta nelle due fasi di gioco. Questo ci dà delle buone sensazioni, come ho detto non puoi pensare di avere raggiunto un equilibrio, te lo devi conquistare minuto per minuto. Anzi, secondo per secondo».