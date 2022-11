Genoa, Blessin in bilico: le ultime

Il Genoa dopo la sconfitta di Perugia potrebbe decidere di cambiare allenatore: riflessioni in corso su Blessin

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società ligure potrebbe decidere di cambiare guida tecnica per dare una scossa alla squadra. Tra i nomi fatti in cima alla lista ci sarebbe Andreazzoli, per lui sarebbe un ritorno.