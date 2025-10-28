Genoa, Vieira sulla sfida contro la Cremonese: «Vogliamo i tre punti per i nostri tifosi. Formazione? Sceglierò solo domani. Intanto vi dico che...»

Genoa, Vieira ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cremonese. Ecco le parole dette dal tecnico rossoblu.

Giornata di vigilia per Patrick Vieira. Il tecnico del Genoa in conferenza stampa si è soffermato sulla delicata trasferta in casa contro la Cremonese.

PARTITA – «Abbiamo sempre preparato bene i nostri match ed oggi sicuramente non cambiamo, scenderemo in campo come sempre. Vogliamo i tre punti anche per i tifosi».

CREMONESE – «Loro sono una squadra che sta giocando con molta fiducia e sta facendo molto bene. Hanno tanta esperienza a gestire i momenti più complicati».

FORMAZIONE – «Prima di scegliere chi scende in campo valutiamo sia l'aspetto fisico chee mentale. Marcandalli e Stanciu saranno con noi. Ederson sa giocare in diversi ruoli mentre Martin si allena bene ed è a disposizione, possono giocare in coppia».