Criscito, frattura al quinto dito del piede sinistro: domani sarà operato – FOTO

Domenico Criscito ha riportato la frattura del quinto dito del piede sinistro: l’annuncio su Instagram del calciatore del Genoa

Domenico Criscito ha riportato la frattura scomposta del quinto dito del piede sinistro. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore del Genoa tramite il suo profilo Instagram, il quale ha postato una foto della radiografia effettuate in giornata: «Mi stavo allenando duramente giorno dopo giorno per arrivare al massimo all’inizio del raduno ma purtroppo questa notte a causa di un colpo al piede ho subito una frattura scomposta del quinto dito .. ma non sarà questo a fermarmi.. domani sarò operato a Genova e poi procederemo con le giuste terapie.. non vedo l’ora di ritornare a correre e sudare per il Genoa».

La società rossoblù, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato la nota medica sull’infortuniod el suo giocatore: «Il Genoa Cfc comunica che il calciatore Domenico Criscito, a seguito di incidente domestico, ha riportato la frattura scomposta del quinto dito del piede sinistro. Il calciatore sarà sottoposto domani a intervento di riduzione e osteosintesi presso la clinica ortopedica dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. L’operazione chirurgica verrà eseguita dai professori Felli e Santolini. Criscito dovrebbe tornare a disposizione prima dell’inizio del prossimo campionato».