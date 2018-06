Dopo anni e anni allo Zenit, per Domenico Criscito è tempo di tornare al Genoa: ha rifiutato anche l’Inter pur di vestire il rossoblu

Domenico Criscito ha detto sì al Genoa. Il terzino sinistro è tornato in Serie A dopo quasi sette anni allo Zenit e ha deciso di ripartire dalla squadra che lo ha lanciato. Un atto d’amore, dice oggi il difensore. Lo volevano molte squadre in giro per l’Europa e in Italia lo ha cercato anche l’Inter, ma ha scelto i rossoblu per riconoscenza: «Sono tornato per il Genoa. Sono innamorato di questa realtà per come mi ha accolto e cresciuto. Potevo restare allo Zenit per giocare la Champions. Potevo accettare le offerte dell’Inter o altre squadre e guadagnare di più. Invece ho scelto il Genoa».

Allo Zenit ha conosciuto la realtà russa e può definirsi una sorta di anfitrione per i Mondiali che si stanno giocando in questi giorni: «Spalletti mi voleva, ero entusiasta della prospettiva di lavorare con lui. Ci fu un tira e molla per andare allo Zenit, prima dissi sì poi ci ripensai e alla fine ci ripensai ancora. È stato difficile i primi tempi, ma sono cresciuto come calciatore e uomo». A proposito di Spalletti, a Sport Week Criscito chiude parlando sia del tecnico dell’Inter sia di Mancini, entrambi avuti allo Zenit: «Spalletti è un allenatore carismatico e spiega tutto nei dettagli. Mancini lavora bene dal punto di vista tattico, mi ha dato la fascia di capitano e richiamato in nazionale».