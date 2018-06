Si fa un gran parlare del trasferimento di Radja Nainggolan all’Inter: ecco perchè il belga sarebbe perfetto nel gioco di Spalletti

Pensando a Spalletti non può che ritornarci alla mente la sua prima Roma, quella schierato con il 4-2-3-1: Taddei e Mancini sulle fasce, Perrotta trequartista e Totti falso nueve. Ecco, una squadra unica che il tecnico toscano non ha più saputo replicare, o meglio ha modificato nel corso delle sue successive esperienze. Prendete l’Inter targata 2017/2018, quella in cui, dopo tante prove e cambiamenti, è stato Rafinha a prendersi la scena nel ruolo di trequartista.

Il calciatore di proprietà del Barcellona ha linee di gioco geometriche, visione periferica, dribbling ma non brilla di certo per gli inserimenti senza palla dalle retrovie, aspetto di gioco che accomuna Perrotta e Nainggolan. Ecco perchè l’acquisto di Radja potrebbe essere davvero azzeccato. All’Inter, Vecino a parte, manca un centrocampista che sappia inserirsi in zona gol e scompaginare le maglie difensive avversarie. Nainggolan, oltre ad essere uno dei migliori interpreti della scena italiana per fase di interdizione, ha completato il suo gioco, diventando un centrocampista stile Premier League. Arriva da dietro, riempie l’area insieme al centravanti e segna. Con Dzeko 2 anni fa funzionò, chissà che possa accadere lo stesso con Icardi.