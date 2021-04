Genoa, Czyborra oggi non si è allenato: il punto verso la Juventus

Il Genoa non potrà contare su Czyborra contro la Juventus. Questo è quello che trapela dopo l’ultimo allenamento

Dopo aver interrotto anticipatamente l’allenamento di ieri per un problema al ginocchio, Lennart Czyborra oggi non si è allenato in gruppo effettuando una seduta fisioterapica. Lo ha confermato il Genoa nel suo report ufficiale.

La sua assenza contro la Juventus è quasi certa e all’Allianz Stadium sarà Davide Zappacosta ad agire sulla fascia sinistra.