Dopo qualche settimana di stop per infortunio, Favilli è pronto a tornare a disposizione del Genoa: di lui ha parlato il suo agente

Dopo qualche problema fisico, Favilli, attaccante del Genoa, è pronto a dare il 100 % nelle prossime partite. Di lui ha parlato a calciomercato.com, il suo agente Donato Di Campli: «Andrea ha avuto un piccolo acciacco ma in settimana tornerà a disposizione. Il Genoa non cederà Piatek a gennaio e il mio assistito giocherà in coppia con lui. Sono sicuro che farà molto parlare di lui». Il Genoa, per rilevare le sue prestazioni dalla Juventus, ha pagato 5 milioni di prestito. A fine stagione potrà riscattarlo per ulteriori 7 milioni, ma i bianconeri hanno mantenuto il diritto di riacquisto per il prossimo biennio.