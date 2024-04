Genoa, Ottolini: «Siamo in contatto col Tottenham per Spence»

Marco Ottolini ha parlato della possibilità di riscatto per Djen Spence, calciatore in prestito dal Tottenham

Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Caughtoffside.com per parla del possibile riscatto di Djen Spence, arrivato in prestito dal Tottenham.

RISCATTO – «Mancano ancora sette partite e vogliamo vedere cosa riuscirà a fare. Personalmente, mi piace Djed, sono soddisfatto di come sta andando, e di come si sta allenando. Certo, può fare di più, e lo sa, ma siamo in contatto con il Tottenham e valuteremo un accordo nei prossimi mesi, dandoci il tempo di capire sia la nostra posizione che il punto di vista di Djed sulla potenziale permanenza a Genova»