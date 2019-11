Genoa, doppia ipotesi per l’attacco: Borini o Politano

Il Genoa studia le mosse per il mercato di gennaio: il rinforzo per Thiago Motta in attacco può essere Borini o Politano

Il Genoa pianifica le strategie per il mercato di gennaio. Arriverà un rinforzo in attacco per migliorare la qualità offensiva della rosa. Piace da tempo Matteo Politano, in esubero dall’Inter e in cerca di continuità.

Sempre in terra lombarda, ma sponda Milan, stuzzica il nome di Fabio Borini. L’esterno lascerà i rossoneri in inverno e si sta guardando intorno: è forte la concorrenza della Fiorentina.