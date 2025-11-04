Genoa, contro la Fiorentina si va verso la conferma del duo Murgita Criscito! Ma la dirigenza rossoblù non ha rinunciato ad una sua alternativa

Dopo la vittoria al 92’ contro il Sassuolo a Reggio Emilia, il Genoa ha tirato un sospiro di sollievo, lasciandosi alle spalle il ko nell’ultimo turno e la contestazione della Gradinata Nord. La dirigenza rossoblù è ora al lavoro per risolvere la questione dell’allenatore, dopo la fine del rapporto con Patrick Vieira.

La corsa per la panchina del Vecchio Grifone vede Daniele De Rossi in pole, con una proposta di contratto fino a giugno e un’opzione per la stagione successiva in caso di salvezza. Tuttavia, nelle ultime ore è cresciuta l’idea di confermare il duo Murgita-Criscito, che ha dato una scossa al gruppo dopo l’esonero di Vieira.

A meno di sorprese dell’ultimo minuto, Murgita e Criscito guideranno la squadra nelle prossime sfide, a partire dagli allenamenti di domani pomeriggio al “Signorini” di Pegli, fino alla partita contro la Fiorentina domenica.