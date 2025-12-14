Genoa News
Genoa, De Rossi ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Inter: c’è un rientro importante, ma anche due assenze. Le ultimissime
Genoa, De Rossi ha annunciato la lista dei convocati per la sfida contro l’Inter. Le ultimissime sul Grifone per la partita di domani. Le ultime
L’allenatore del Genoa, l’italiano Daniele De Rossi, ha diramato la lista dei 25 calciatori convocati in vista della sfida casalinga di domani alle ore 18:00 contro l’Inter. I rossoblù ritrovano il centrocampista danese Morten Frendrup, assente la scorsa settimana nella gara contro l’Udinese, un rientro fondamentale per la mediana.
Non saranno invece a disposizione il difensore norvegese Leo Østigård e l’esterno brasiliano Junior Messias.
LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Di seguito la lista completa dei convocati:
Carboni, Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Ellertsson, Fini, Frendrup, Gronbaek, Leali, Lysionok, Malinovskyi, Marcandalli, Martin, Masini, Norton-Cuffy, Onana, Otoa, Sabelli, Sommariva, Stanciu, Thorsby, Vasquez, Venturino, Vitinha.