Genoa, testa alla sfida contro l’Inter: questi due giocatori sono da verificare per la prossima sfida di campionato

Genoa, il ‘Grifone’ sta iniziando a preparare con attenzione la sfida contro l’Inter. De Rossi dovrà valutare con attenzione Frendrup e Ostigard

Il Genoa si prepara con grande attenzione al prossimo impegno di Serie A contro l’Inter, previsto per domenica. Dopo la convincente vittoria ottenuta contro l’Udinese, la squadra di De Rossi tornerà oggi a lavorare a pieno regime per preparare la sfida, concentrandosi soprattutto sulle condizioni di alcuni elementi chiave. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rossoblù dovrebbe sottoporre Ostigard e Frendrup a un test quasi decisivo: entrambi hanno saltato il match contro i friulani, rispettivamente per un problema al polpaccio nel caso del difensore e per un colpo subito durante la rifinitura per il centrocampista danese.

Nonostante le assenze, la prova di Otoa e Masini è stata più che positiva, permettendo a De Rossi di valutare con fiducia le alternative a disposizione. La prestazione dei giovani del Genoa ha dimostrato la profondità della rosa e la capacità del tecnico di poter contare su diverse soluzioni tattiche, anche in assenza di giocatori titolari. Questa flessibilità potrebbe risultare decisiva nella partita contro l’Inter, dove il Genoa dovrà affrontare un avversario di livello assoluto e cercare di sfruttare ogni occasione per sorprendere.

Tra i protagonisti del successo contro l’Udinese c’è sicuramente Norton-Cuffy, autore del gol vittoria e dominatore della fascia destra. Il tecnico del Genoa punterà nuovamente sull’esterno inglese, considerato un elemento in rapida crescita e destinato a diventare sempre più determinante per la squadra. De Rossi non ha dubbi sulle qualità del giovane nazionale Under 21, che compirà 22 anni il prossimo 12 gennaio: «Lui può davvero diventare il numero uno», ha dichiarato, «perché già oggi la sua fisicità e la sua capacità di imporsi negli uno contro uno sono paragonabili a quelle dei giocatori dei club di vertice europei».

Il lavoro odierno del Genoa sarà fondamentale per capire se Ostigard e Frendrup potranno recuperare in tempo utile per la sfida contro l’Inter, oppure se il tecnico dovrà confermare le soluzioni già sperimentate contro l’Udinese. La squadra, comunque, mostra un morale alto e una convinzione crescente nei propri mezzi, elementi essenziali per affrontare una trasferta complessa. Il tecnico punterà su equilibrio tattico e sulla freschezza atletica dei suoi uomini, con l’obiettivo di confermare la solidità difensiva e la rapidità sulle fasce che finora hanno contraddistinto il Genoa in questa stagione.

In vista della gara con l’Inter, quindi, il Genoa continua a lavorare con determinazione, cercando di massimizzare le proprie risorse e puntando su giovani di talento come Norton-Cuffy per provare a ottenere un risultato positivo contro una delle squadre più forti del campionato.