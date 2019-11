Genoa, Kouame decisivo in Coppa d’Africa U23

Genoa, partenza ottima della Costa d’Avorio in Coppa d’Africa Under23 dove uno dei protagonisti è stato Kouame

Parte benissimo l’avventura di Kouame in Coppa d’Africa. Il giocatore del Genoa infatti è attualmente impegnato con l’Under23 nel torneo che si disputerà fino al 22 novembre e che mette in palio tre posti per le Olimpiadi di Tokio del 2020.

La sua Costa d’Avorio si è infatti imposta per 1-0 sulla Nigeria nel match che si è giocato a Il Cairo. A procurarsi il rigore decisivo per la vittoria è stato proprio Kouame.