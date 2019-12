L’agente di Andrei Radu, Oscar Damiani, ha parlato del futuro del portiere romeno in prestito al Genoa dall’Inter

Oscar Damiani, agente di Andrei Radu, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Fcinternews. Le sue parole.

«Un ritorno di Andrei Radu all’Inter già a gennaio? Sinceramente non mi risulta questa cosa. Il ragazzo sta giocando titolare e facendo bene al Genoa. Non avrebbe tanto senso spostarlo a gennaio. Rimarrà in Liguria. A giugno? Rientrerà all’Inter come stabilito»