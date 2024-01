Genoa Lecce: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Ferraris andrà in scena la sfida di Serie A tra Genoa e Lecce: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Ferraris andrà in scena la sfida di Serie A tra Genoa e Lecce. I rossoblù vogliono continuare nel loro ottimo momento dopo la vittoria di Salerno e viaggiare per una salvezza tranquilla. Dall’altra parte i salentini devono dimenticare la sconfitta contro la Juventus e ripartire per trovare punti salvezza. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Sabelli; Spence, Thorsby, Strootman, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. All. D’Aversa

Genoa-Lecce: orario e dove vederla

Genoa-Lecce gara delle 12:30 della domenica della ventitresima giornata della Serie A, la terza del girone di ritorno. Al Ferraris sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa sarà possibile seguirla anche su Sky in 4k, al Canale 251, Sky Sport Uno o ancora su Sky Sport Calcio oppure su Sky Go o Now. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.