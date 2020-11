Genoa, Maran: «Contro la Roma non basterà dare il 100%. Dovremo fare più del massimo»

Rolando Maran, tecnico del Genoa, ha parlato ai canali ufficiali del club rossoblù alla vigilia del match contro la Roma

ROMA – «Dovremo fare più del massimo, cercando di essere perfetti e di non prestare il fianco alla Roma. Il 100% non basterà, non potremo concedere davvero nulla. La Roma ha una fisicità incredibile, ha segnato contro squadre che marcano a zona o a uomo in questo modo. Noi però dobbiamo lavorare sulle nostre caratteristiche e aumentare l’attenzione in determinati frangenti della partita».

ZAPATA – «Seguiremo i protocolli come abbiamo fatto finora. Dispiace per Cristian e per tutti noi, non siamo mai venuti fuori del tutto da questo momento nero. Cercheremo però di seguire come sempre tutte le indicazioni per venirne fuori».