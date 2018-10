Il centrocampista portoghese Miguel Veloso torna per la terza volta in rossoblu. La firma è arrivata dopo qualche settimana di allenamenti con la squadra

Preziosi l’aveva annunciato, oggi è diventato ufficiale. Con un comunicato e un post sui social, il Genoa ha annunciato che lo svincolato Miguel Veloso è finalmente un nuovo (vecchio) calciatore rossoblu. Sarà il terzo ritorno per il centrocampista al Grifone, con cui ha collezionato ben 92 presenze e 3 gol. Dopo qualche settimana di allenamenti e il cambio in panchina, il patron del Genoa si è convinto a tesserare il portoghese. Miguel Veloso sarà il rinforzo per la mediana, e prenderà probabilmente il posto di Hiljemark come regista, affiancato da Sandro e Romulo.