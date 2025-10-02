Genoa, molte modifiche rossoblu in vista della gara contro il Napoli. La situazione - Calcio News 24

Genoa pronto a reagire dopo la sconfitta con la Lazio: le modifiche di Vieira in vista di Napoli

Il Genoa sta attraversando un momento difficile dopo la pesante sconfitta subita contro la Lazio, ma la squadra di Patrick Vieira è determinata a risollevarsi. Nonostante il KO, il tifo rossoblù ha dimostrato di non abbandonare la propria squadra: al termine della partita di lunedì scorso, la curva Nord ha tributato un caloroso saluto alla squadra, un segnale chiaro di supporto e fiducia anche nei momenti più critici.

Il Genoa si prepara ora ad affrontare una delle sfide più impegnative della stagione: domenica, alle 18, la squadra ligure sarà ospite al “Maradona” per affrontare il Napoli, campione d’Italia in carica. Si tratta di un impegno molto difficile, ma Vieira non vuole farsi trovare impreparato. Il tecnico francese sta valutando alcune modifiche tattiche per cercare di mettere in difficoltà la squadra di Antonio Conte.

Una delle principali problematiche emerse nelle ultime gare è la scarsità di gol. Per risolvere questa penuria offensiva, Vieira sta pensando a una possibile modifica al reparto avanzato, con Ekuban che potrebbe partire titolare al posto di Colombo, per dare maggiore freschezza all’attacco rossoblù. La scelta di Ekuban si inserisce nell’idea di rinnovare l’assetto offensivo e cercare nuove soluzioni per perforare le difese avversarie.

Oltre al cambio in attacco, Vieira potrebbe operare anche una modifica in difesa. Il Genoa sta facendo i conti con l’assenza di Ostigard, e Marcandalli sembra essere il favorito per sostituire il difensore norvegese. Con il ritorno di alcuni giocatori che stanno recuperando la forma fisica, come Messias e Cornet, il tecnico ha a disposizione anche diverse opzioni per il centrocampo e la difesa. Giocatori che finora hanno trovato poco spazio, come Venturino, Thorsby, Otoa e, appunto, Marcandalli ed Ekuban, potrebbero trovare maggiore spazio nella formazione contro il Napoli.

Un altro assente per la trasferta a Napoli sarà Stanciu, che non risponderà alla convocazione della nazionale rumena a causa di una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore verrà rivalutato durante la prossima settimana, in occasione della sosta del campionato.

Nonostante le difficoltà, il Genoa è pronto a reagire e a lottare per ottenere un risultato positivo in una delle sfide più difficili della stagione.