Genoa Napoli, i convocati di Ballardini: out Shomurodov e Pjaca

Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati in vista di Genoa-Napoli

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro il Napoli. Assenze importanti in attacco, con Shomurodov e Pjaca che non ce la fanno.

Portieri: Marchetti, Perin, Zima.

Difensori: Criscito, Czyborra, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Onguene, Pellegrini, Zappacosta.

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Eyango, Melegoni, Portanova, Radovanovic, Rovella, Strooman, Zajc.

Attaccanti: Destro, Pandev, Scamacca.