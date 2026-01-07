Genoa, aumentano le pretendenti per Norton-Cuffy: questa big italiana pronta a visionarlo da vicino…Cosa succede

La sfida di domani sera tra Milan e Genoa non sarà soltanto un crocevia fondamentale per la classifica della Serie A, ma si trasformerà anche in un’occasione di mercato a cielo aperto. Se l’imperativo categorico per il campo è la vittoria, sugli spalti la dirigenza rossonera avrà un motivo in più per seguire con attenzione le trame di gioco: il “casting” per la prossima stagione è già iniziato. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli occhi di Tare saranno puntati su un avversario specifico: Brooke Norton-Cuffy.

L’obiettivo: forza fisica e prospettiva

Il profilo cerchiato in rosso sul taccuino del Diavolo è quello dell’esterno destro classe 2004, attualmente in forza al Grifone. Norton-Cuffy sta disputando una stagione di alto livello sotto la guida di Daniele De Rossi. Il tecnico ha saputo valorizzare le doti atletiche del ragazzo, rendendolo una spina nel fianco per le difese avversarie. Per il Milan, l’inglese rappresenta il prototipo ideale dell’acquisto “alla RedBird”: giovane, futuribile, con margini di crescita tecnica e un ingaggio sostenibile.

Allegri pensa al presente, il club al futuro

Mentre la società pianifica le mosse per l’estate, la priorità di Massimiliano Allegri resta ancorata al presente. Il tecnico livornese ha chiesto ai suoi ragazzi massima concentrazione per portare a casa tre punti vitali per la rincorsa al vertice. Tuttavia, la partita di domani fungerà da vero e proprio esame di maturità per Norton-Cuffy. Giocare alla “Scala del Calcio” è il banco di prova definitivo per capire se il ragazzo è pronto per il grande salto.

Strategia per giugno

È bene precisare che l’interesse rossonero non riguarda l’immediato. Non ci sono trattative per gennaio: Norton-Cuffy è un obiettivo concreto per la prossima estate, quando il Milan potrebbe decidere di rivoluzionare la corsia di destra. Domani sera, dunque, sarà battaglia su due fronti: Allegri cercherà di limitare l’inglese per vincere la partita, mentre i dirigenti sperano, paradossalmente, che il ragazzo brilli per confermare le loro intuizioni.

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e su Lottomatica.