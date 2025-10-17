Genoa News
Genoa Parma, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Ferraris! Tutti i dettagli
Genoa Parma streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida di Marassi valida per la 7ª giornata di Serie A 2025/26
La sfida tra Genoa e Parma è uno dei match in programma nella 7ª giornata di Serie A 2025/26.
I rossoblù di Patrick Vieira vivono un momento difficile: con soli 2 punti in classifica, condividono l’ultima posizione con il Pisa e non hanno ancora trovato la prima vittoria stagionale.
Situazione leggermente migliore per il Parma, fermo a quota 5 punti ma reduce dalla sconfitta casalinga contro il Lecce. Anche per i gialloblù, dunque, la gara del Ferraris rappresenta un crocevia importante per invertire la rotta e rilanciarsi dopo un avvio complicato.
Orario: 15:00
Canale TV: DAZN, DAZN 2 (canale 215)
Streaming: DAZN – DAZN 2 (canale 215 Sky)
LE PROBABILI FORMAZIONI
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Vitinha, Malinovskyi, Ellertsson; Ekhator. All. Vieira.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.
