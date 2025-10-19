 Genoa Parma LIVE: sintesi, cronaca, moviola e tabellino
Genoa Parma 0-0 LIVE: padroni di casa più pericolosi

26 minuti ago

Norton Cuffy

A Marassi il match valido per la 7ª giornata di Serie A Genoa Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Genoa Parma, valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

1′ Calcio d’inizio – Si comincia a Marassi

