Diversi club di Premier League tra cui West Ham, Everton e Bournemouth si sono fatti avanti con il Genoa per Laxalt. I rossoblu vogliono 20 milioni

Diego Laxalt ha messo in mostra tutte le sue qualità al Mondiale di Russia 2018. Il già alto interesse nei confronti dell’esterno uruguaiano, che ha chiuso la passata stagione in Serie A con 4 gol e 3 assist in 34 presenze, è salito notevolmente dopo la Coppa del Mondo. Il Genoa non sembra intenzionato a voler cedere uno dei punti di forza della sua rosa ma dall’Inghilterra sono arrivate un discreto numero di offerte per il suo cartellino. Stando a quanto riporta Sport Mediaset, il West Ham è stata tra le prime squadre di Premier League a farsi avanti per Laxalt ma non sarebbe l’unica. Anche Everton e Bournemouth avrebbero avviati dei sondaggi per scoprire cosa serve per portare l’uruguaiano nel Regno Unito. Il Genoa non intende accettare offerte inferiori ai 20 milioni di euro per il cartellino del suo giocatore.

I rossoblu nel frattempo lavorano per riportare Lisandro Lopez in Italia. Il Grifone avrebbe raggiunto l’accordo con il difensore ma non con il Benfica.