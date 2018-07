Dopo l’esperienza in prestito per sei mesi all’Inter, Lisandro Lopez potrebbe fare ritorno in Serie A nelle prossime ore: accordo col Genoa, ma i rossoblu devono trovare l’intesa col Benfica

Giungono nuovi aggiornamenti dal Portogallo sul futuro di Lisandro Lopez. Il centrale difensivo è rientrato al Benfica dopo la parentesi in prestito per sei mesi all’Inter di Luciano Spalletti, con il tecnico di Certaldo che non gli ha concesso un minutaggio elevato e con la dirigenza nerazzurra che ha deciso di non esercitare la clausola di riscatto. Ma l’argentino non rimarrà all’Estadio Da Luz…

L’edizione odierna di Record sottolinea che l’entourage di Lopez ha già raggiunto l’accordo con il Genoa, ma il quotidiano lusitano evidenzia che non è stata ancora raggiunta la fumata bianca con il Benfica: restano da limare alcuni dettagli, con la formula dell’operazione che dovrebbe essere quella del prestito. Il calciatore attende solo l’ok, pronto a partire per l’Italia per sostenere le visite mediche di rito con il Grifone.