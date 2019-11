Genoa: perché Pinamonti è fondamentale

Pinamonti dà un contributo molto importante al Genoa. Potrebbe segnare di più, ma è fondamentale per la squadra

Certo, Pinamonti potrebbe segnare di più ed essere più cinico sottoporta. Tuttavia, sarebbe sbagliato sottovalutare il contributo enorme dell’attaccante italiano. Tanto con Andreazzoli quanto con Thiago Motta, i suoi movimenti a venire incontro sono fondamentali, consente alla squadra di risalire con sponda di altissimo livello.

La sua grande fisicità gli consente di vincere parecchi duelli e di consolidare il possesso in avanti, con anche buona qualità nello smistare il gioco. Un esempio nella slide sopra, in cui viene incontro e di prima allarga bene il gioco per Ankersen, che può quindi andare sul fondo. Pinamonti è determinante nella fase offensiva del Genoa.