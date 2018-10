Genoa, Piatek fa ancora cilecca: zero gol con Juric in panchina

Da quando Juric ha rilevato Ballardini sulla panchina del Genoa, Piatek non ha più segnato: tre gare senza gol per il polacco.

Dopo due pareggi, è arrivata la prima sconfitta della gestione di Ivan Juric per il Genoa 2018-19, sconfitto 2-1 a San Siro dal Milan di Rino Gattuso. L’arrivo del tecnico croato in panchina e l’adozione di un nuovo stile di gioco, il 3-5-2 al posto del 4-3-1-2 dell’allenatore ravennate, sembrano aver portato conseguenze negative per il bomber rossoblù Krzysztof Piatek. Il bomber polacco, capace di segnare 9 goal in 7 gare prima dell’arrivo di Juric, sembra aver smarrito all’improvviso il suo fiuto del gol, e la sua astinenza inizia a preoccupare.

Contro Juventus, Udinese e Milan, Piatek è sembrato meno incisivo delle precedenti partite e meno coinvolto nel gioco della sua squadra, con le conseguenti ripercussioni sulla qualità delle sue prestazioni. I numeri dicono del resto che nelle 4 vittorie stagionali ottenute finora dal Grifone, Piatek ha sempre segnato, e che senza un suo gol la squadra ligure non è mai riuscita finora a conquistare i 3 punti. «Stasera ci sono state tante palle messe in mezzo pericolose, – ha osservato Juric sulla prestazione del suo centravanti ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel post gara di San Siro – lui corre tanto, è normale che possa non arrivare brillantissimo. Con un po’ di convinzione poteva fare gol».

Ora però il tecnico genoano dovrà cercare di trovare in fretta le giuste soluzioni offensive per sfruttare le qualità del suo centravanti e permettergli di esprimersi in maniera efficace sotto porta già a partire dal prossimo impegno contro l’Inter sabato pomeriggio. Il Genoa, del resto, ha bisogno di punti per fare un campionato tranquillo e senza eccessivi patemi, e Juric dovrà convincere con i risultati il suo presidente Preziosi che la scelta di riportarlo alla guida della squadra al posto di Ballardini sia stata corretta.

MILAN-GENOA 2-1: HIGHLIGHTS E GOL