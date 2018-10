Milan-Genoa highlights e gol: le azioni salienti del recupero della 1ª giornata della Serie A 2018/2019

Milan-Genoa è la gara valida per il recupero della 1ª giornata della Serie A 2018/2019. La partita fu rinviata ad agosto a seguito della tragedia di Ponte Morandi nella città ligure. Le due squadre arrivano all’appuntamento separate da un punto in classifica: rossoneri a 15 punti e in cerca della vittoria per agganciare la Lazio al quarto posto; rossoblù (14) a caccia del risultato per entrare in zona europea.

La gara di San Siro è diretta dall’arbitro Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli. Pasqua, in carriera, ha arbitrato una sola volta il Milan (vittoria per 4-1 sul Verona nella scorsa stagione) e due il Genoa (sconfitta per 1-0 a Napoli nella scorsa stagione e 2-0 casalingo sul Chievo nel campionato in corso). Ecco i gol e gli highlights di Milan-Genoa: