Real Madrid, Valverde rivela: «Dopo i quarti ho avuto un rimpianto»

Le parole di Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, in conferenza stampa alla vigilia del Bayern Monaco

Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Bayern Monaco in Champions League.

QUARTI – «Sono andato a letto con il rimorso per non aver tirato, soprattutto in un momento in cui sono bravo a tirare i rigori. Ma alla fine ci siamo qualificati, mi piacciono questi momenti, mi piace vincere. È stato quel sapore amaro, ci sono momenti in cui devi mettere da parte il tuo ego e il tuo orgoglio e accettare che non sei pronto. In quel momento ero affaticato e ho detto allo staff tecnico che non ero pronto a tirare. In futuro, vorrei essere preparato mentalmente per non incorrere nella stessa cosa».