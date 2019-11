Genoa, Pinamonti: «Mi sognerò di notte la chiusura di Koulibaly»

Genoa, Andrea Pinamonti commenta il pareggio contro il Napoli, arrivato dopo una grande prova della squadra di Thiago Motta

Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa, ha parlato del pareggio col Napoli ai microfoni di DAZN.

PINAMONTI – «Punto importantissimo, per qualsiasi squadra venire in questo stadio contro questa squadra è difficile, per noi lo era ancora di più per la classifica. Sembrava di essere messi meglio in campo perché abbiamo strappato un punto ad una grande squadra. Mi sognerò la chiusura di Koulibaly perché avevo pregustato quel gol».