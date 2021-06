Genoa, Preziosi: «Ballardini resta, con lui abbiamo cambiato rotta e ci siamo salvati»

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha confermato il tecnico Davide Ballardini. Le sue parole al Secolo XIX

«Ballardini è confermato, ci vedremo la settimana prossima per progettare insieme la nuova squadra in base alle sue indicazioni. Abbiamo sofferto anche nel campionato appena concluso con il mister abbiamo cambiato rotta e ci siamo salvati: ora dovremo fare le scelte giuste per migliorarci. Ho avuto qualche problema di salute e per questo abbiamo rinviato l’incontro, ora sto meglio e possiamo cominciare a muoverci per rinforzare la squadra, stando attenti naturalmente anche alle necessità del bilancio».